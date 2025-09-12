"The Hunting Wives" z drugim sezonem – thriller staje się globalnym hitem Netflixa 0

Netflix oficjalnie przedłużył The Hunting Wives – gorący thriller z Malin Åkerman i Brittany Snow, który stał się jednym z największych serialowych zaskoczeń tego roku. Produkcja doczeka się drugiego sezonu liczącego 8 odcinków, a tym razem otrzyma także pełny status Netflix Original i będzie dostępna niemal na całym świecie.

Pierwszy sezon – oparty na bestsellerowej powieści May Cobb – podbił ranking Netflixa w USA, spędzając aż sześć tygodni w Top 10 i zdobywając ponad 20 milionów wyświetleń. Co ciekawe, wystartował niemal po cichu, bez głośnej kampanii promocyjnej, a mimo to błyskawicznie stał się hitem i rozpalił wyobraźnię widzów.

O czym będzie sezon 2?

Nowe odcinki nie będą już adaptacją powieści, tylko oryginalną kontynuacją historii. Punktem wyjścia stanie się finał jedynki. Sophie (Snow) i Margo (Åkerman) są poróżnione, ale sekrety z przeszłości i nowi wrogowie szybko zmuszą je do niebezpiecznej gry. Pytanie brzmi: kto tym razem naprawdę poluje – a kto stanie się ofiarą?

Sukces, który trudno zignorować

The Hunting Wives początkowo miało być projektem Starz, ale po zakulisowych roszadach prawa wróciły do Lionsgate. Netflix najpierw wykupił wyłącznie amerykańską licencję, a teraz – wobec ogromnej popularności – przejmuje serię globalnie. Pierwszy sezon także ma trafić do katalogu serwisu jako oryginał, z wyjątkiem kilku rynków (Kanady, Australii i dwóch krajów europejskich).

Rebecca Cutter, twórczyni serialu i wcześniej showrunnerka Hightown, zapowiada, że nie zamierza spuszczać z tonu. Powrót do gry potwierdzili też inni członkowie obsady: Jaime Ray Newman, Dermot Mulroney, Evan Jonigkeit i George Ferrier.

Popularność serialu odbiła się echem także w księgarniach. Sprzedaż powieści Cobb wzrosła aż o 5000% w ciągu tygodnia od premiery ekranizacji, a wydawca musiał ekspresowo dodrukować kolejne nakłady.

Źrodło: Deadline