Kultowa lalka wraca! "M3GAN 2.0" z oficjalną datą debiutu w streamingu 0

Universal Pictures ogłosiło, kiedy widzowie będą mogli obejrzeć kontynuację jednego z największych horrorowych fenomenów ostatnich lat. M3GAN 2.0 trafi na platformę Peacock już 26 września, a dla fanów mocniejszych wrażeń dostępna będzie także wersja UNRATED. Zanim film zawita do streamingu, 23 września pojawi się na nośnikach 4K UHD i Blu-ray.

Choć krytycy przyjęli sequel mieszanymi opiniami, widzowie nie mieli wątpliwości – na Rotten Tomatoes produkcja zdobyła 81% Popcornmeter, potwierdzając status M3GAN jako nowej ikony kina grozy.

Za kamerą ponownie stanął Gerard Johnstone, współtwórca scenariusza razem z Akelą Cooper, która wraz z Jamesem Wanem stworzyła postać demonicznej lalki. W obsadzie znaleźli się m.in. Allison Williams, Violet McGraw, Jenna Davis, Ivanna Sakhno, Brian Jordan Alvarez, czy Jemaine Clement.

Według oficjalnego opisu:

Kiedy autonomiczny android stworzony jako broń idealna zagraża ukochanej Cady, M3GAN namawia swoją twórczynię, Gemmę, by zafundowała jej technologiczny ‘glow-up’. Nowe ulepszenia sprawiają, że A.I. diva staje się jeszcze bardziej zabójcza – a starcie z nowym techno-terrorem zamienia się w pojedynek o tytuł najgroźniejszego bota w historii.

Podczas kinowej premiery film zarobił ponad 39 milionów dolarów na całym świecie, potwierdzając, że zainteresowanie widzów M3GAN wcale nie słabnie. Producentami filmu są Jason Blum, James Wan i Allison Williams, a za sterami jako producenci wykonawczy czuwa m.in. sam Johnstone.

Źrodło: ComingSoon