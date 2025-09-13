"Mortal Kombat 2" opóźniony – ujawniono prawdziwy powód zwłoki 0

Fani Mortal Kombat będą musieli uzbroić się w cierpliwość – wyczekiwany sequel filmu z 2021 roku trafi do kin dopiero 15 maja 2026 roku. Pierwotnie produkcja miała zadebiutować 24 października 2025, jednak Warner Bros. zdecydowało się przesunąć datę premiery.

Na początku nie podano przyczyny tego ruchu, ale powód może zaskoczyć wielu fanów. Okazuje się, że wszystko ma związek z… filmowym Supermanem Jamesa Gunna. Produkcja odniosła gigantyczny sukces finansowy, zarabiając 614,4 miliona dolarów na świecie, co pozwoliło Warner Bros. na spokojniejsze rozplanowanie kolejnych premier. Studio przesunęło więc Mortal Kombat II na maj 2026 roku, licząc, że film również stanie się jednym z kluczowych blockbusterów w ich kalendarzu.

Co ciekawe, sukces Supermana nie tylko wzmocnił kondycję finansową wytwórni, ale też sprawił, że film Ed Boona i Johna Tobiasa dostał lepsze miejsce w kinowym grafiku – w samym środku sezonu letnich hitów.

Reżyserem Mortal Kombat 2 pozostaje Simon McQuoid, a obsada prezentuje się naprawdę imponująco: Karl Urban jako Johnny Cage, Adeline Rudolph jako Kitana, Jessica McNamee jako Sonya Blade, Josh Lawson jako Kano, Ludi Lin jako Liu Kang, Mehcad Brooks jako Jax, Tati Gabrielle jako Jade, Lewis Tan jako Cole Young i wielu innych.

Dla porównania – pierwsza część z 2021 roku zarobiła 84,4 miliona dolarów globalnie. Tym razem Warner Bros. stawia na większy rozmach i chce, by druga odsłona nie tylko przebiła wynik poprzednika, ale też powalczyła o uwagę kinomanów z innymi blockbusterami. W dniu premiery konkurencją Mortal Kombat II będzie thriller Is God Is ze Sterlingiem K. Brownem i Janelle Monáe, a tydzień później na ekrany wejdzie The Mandalorian and Grogu od Lucasfilmu.

