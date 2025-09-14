Oto Liam Hemsworth jako Geralt! Zobaczcie materiał wideo z 4. sezonu "Wiedźmina" 1

Czas wrócić na Kontynent. Netflix prezentuje pierwszy dłuższy materiał wideo z Liamem Hemsworthem w roli Geralta z Rivii.

Wczytywanie... kadr z serialu "Wiedźmin"

Opublikowane wideo to bardzo mroczny fragment z jednego z odcinków 4. sezonu. Geralt walczy tu ze zjawą.

Jak podoba Wam się Liam w roli Geralta?

Serial powraca z pełnym sezonem, bez podziału, jak to ostatnio Netflix ma w modzie, już 30 października. Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów, a wkrótce natykają się na nieoczekiwanych sojuszników, którzy chcą dołączyć do ich podróży.

W nowym sezonie zobaczymy Laurence'a Fishburne'a jako Regisa, Sharlto Copleya jako Leo Bonharda i Danny'ego Woodburna jako Zoltana Chivaya. Dołączają do powracających Anyi Chalotra jako Yennefer, Freyi Allan jako Ciri, Eamona Farrena jako Cahira, Joeya Bateya jako Jaskiera i Meng'er Zhang jako Milvy.

Zdjęcia do czwartego sezonu Wiedźmina rozpoczęły się w kwietniu ubiegłego roku, a do piątego i ostatniego sezonu w marcu tego roku i oczekuje się, że wkrótce się zakończą.

Trzeci sezon zakończył swą emisję w połowie 2023 roku. To wtedy w roli Geralta po raz ostatni widzieliśmy Henry'ego Cavilla.

Źrodło: Netflix