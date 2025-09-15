Czy to koniec multiwersum? Marvel ujawnia fabułę "Avengers: Doomsday" 0

Marvel Studios ujawniło nowe szczegóły na temat Avengers: Doomsday, a w centrum uwagi znalazł się sam Doktor Doom.

Podczas Disney 2026 Merchandise Expo w Chinach zaprezentowano oficjalny opis fabuły, który potwierdził nadejście ikonicznego przeciwnika Avengers i całego multiwersum.

Doktor Doom oficjalnie przybywa do MCU. Ten złoczyńca, mistrz najnowocześniejszej nauki i potężnej magii, sprowadzi kaskadowy kryzys na całe multiwersum” – czytamy w opisie.

Co ciekawe, w rolę Victora von Dooma wcieli się… Robert Downey Jr.. Po latach jako Tony Stark, aktor powraca do MCU, tym razem w mrocznej odsłonie. Jak ujawniono, Doom stanie naprzeciwko nie tylko Avengers, ale także Fantastycznej Czwórki, X-Menów i wielu innych drużyn z alternatywnych rzeczywistości.

Komiksowy Doom i potęga artefaktów

Na Expo pokazano również materiały promocyjne, w tym wysokiej jakości grafikę koncepcyjną z kostiumem Dooma – pełnym detali, run i magicznych symboli. Zbroja ma oddawać ducha komiksów, a fani dostrzegli nawet Dziesięć Pierścieni Shang-Chi na jego ramieniu. To bezpośrednio łączy go z bransoletami Kamali Khan i innymi artefaktami multiwersum, wcześniej powiązanymi z Kangiem Zdobywcą.

Co więcej, pojawiły się sugestie, że Doom może zmierzyć się nawet z… Thanosem.

W komiksach Doom łączył naukę i magię, co pozwoliło mu sięgnąć po władzę niemal boską – w sadze Secret Wars (2015) został nawet Bogiem Imperatorem Doomem. Wygląda na to, że MCU szykuje dla niego podobną ścieżkę.

Premiera i obsada

Film wyreżyserują ponownie bracia Russo, a scenariusz napisali Stephen McFeely i Michael Waldron. Obsada zapowiada się epicko: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Florence Pugh, Simu Liu, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, czy powracający aktorzy znani z X-Menów.

Avengers: Doomsday trafi na ekrany 18 grudnia 2026 roku.

Źrodło: MovieWeb