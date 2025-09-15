Królewska uroczystość i nowe przygody – pierwsze szczegóły "Krainy lodu 3" 0

Disney oficjalnie ujawnił pierwsze szczegóły fabuły Krainy lodu 3, a w centrum wydarzeń znajdzie się królewski ślub w Arendelle. Najnowsza część serii zapowiada także pojawienie się tajemniczego nowego członka rodziny oraz kolejną magiczną podróż sióstr – Anny i Elsy.

Według tłumaczenia wpisu z oficjalnego konta Disneya na WeChat w Chinach:

W tym nowym rozdziale będziemy świadkami ślubu stulecia w Arendelle, gdy Królowa Anna stanie na ślubnym kobiercu i wyruszy wraz z Elsą w nową, magiczną podróż pełną nieznanych wyzwań. A co jeszcze bardziej ekscytujące: rodzina królewska powita tajemniczego nowego członka!

Film trafi na ekrany kin 24 listopada 2027 roku.

Powroty i nowi bohaterowie

Reżyserią ponownie zajmie się Jennifer Lee, współtwórczyni pierwszej i drugiej części. Do swoich ról powrócą także Kristen Bell (Anna), Idina Menzel (Elsa), Jonathan Groff (Kristoff) i Josh Gad (Olaf).

Produkcja jest jednak dopiero na wczesnym etapie. Josh Gad zdradził, że ani on, ani reszta obsady nie nagrali jeszcze dialogów ani nie poznali nowych piosenek.

Seria Kraina lodu od 2013 roku śledzi losy sióstr z Arendelle. W drugiej części (2019) poznaliśmy historię ich matki, królowej Iduny, która należała do ludu Northuldra. To dziedzictwo ukształtowało Elsę jako Piątego Ducha – strażniczkę Zaczarowanego Lasu. Trzecia odsłona ma kontynuować ten wątek, rozwijając rodzinne tajemnice i duchową więź z magią natury.

