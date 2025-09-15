Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zwiastun "Dzikiego" - pierwszego w historii polskiego kina filmu zrealizowanego w formacie 65 mm 0

Do sieci trafił oficjalny zwiastun filmu Dziki w reżyserii Macieja Kawulskiego. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Zwiastun odsłania nie tylko spektakularne plenery i epicką skalę realizacji, ale także ujawnia kolejne nazwiska w obsadzie. Do Tomasza Włosoka, który wciela się w głównego bohatera – półdzikiego wojownika wychowanego przez naturę – dołączają: Leszek Lichota, Agata Buzek, Zofia Jastrzębska oraz debiutująca Angelika Włoch. W zwiastunie po raz pierwszy możemy zobaczyć ich w pełnych emocji scenach, zapowiadających dramatyczne starcia i nieoczywiste relacje między bohaterami.

Dziki przenosi widzów w świat, gdzie legenda splata się z historią. Los głównego bohatera krzyżuje się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle majestatycznych gór rozgrywa się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.

To pierwszy w historii polskiego kina film zrealizowany w wielkim formacie przy użyciu kamery ARRI ALEXA 65 mm – narzędzia, które wykorzystywali twórcy takich światowych superprodukcji jak Diuna, Oppenheimer czy Dunkierka. Za zdjęcia odpowiada (Bartek Cierlica) Bartek Cierlica.

Premiera filmu Dziki odbędzie się 2 stycznia 2026 roku, a pokazy przedpremierowe ruszą już w grudniu 2025.

Źrodło: NEXT FILM