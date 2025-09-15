Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gwiazda "The Bear" szaleje na scenie w biografii Bruce'a Springsteena

20th Century Studios zaprezentowało pełny zwiastun filmu Springsteen: Ocal mnie od nicości, biograficznej opowieści o legendarnym rockmanie z New Jersey. W ikonicznego muzyka wciela się Jeremy Allen White. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Film w reżyserii i według scenariusza Scotta Coopera skupia się na kulisach powstania piątego albumu Springsteena – "Nebraska" z 1982 roku. To właśnie wtedy, stojąc u progu światowej sławy, muzyk zmagał się z demonami przeszłości: trudną relacją z ojcem weteranem II wojny światowej (w tej roli Stephen Graham), naznaczonym problemami alkoholowymi i psychicznymi. Album nagrany w domowej sypialni na czterośladowy magnetofon uchodzi dziś za jedno z najbardziej artystycznych dokonań Springsteena.

W obsadzie znaleźli się także Jeremy Strong jako menedżer i powiernik artysty Jon Landau, Paul Walter Hauser jako gitarowy technik Mike Batlan, Gaby Hoffman jako matka Springsteena, Odessa Young jako ukochana Faye, Marc Maron jako producent Chuck Plotkin oraz David Krumholtz jako przedstawiciel Columbii Al Teller.

Premiera filmu Springsteen: Ocal mnie od nicości została zaplanowana na 24 października.

