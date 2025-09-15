"Franz Kafka" polskim kandydatem do Oscara! 0
Polski Instytut Sztuki Filmowej poinformował, że 15 września 2025 Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Ewy Puszczyńskiej wyłoniła polskiego kandydata do 98. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. Franz Kafka triumfował spośród siedmiu zgłoszonych i ocenionych filmów.
Franz Kafka w reżyserii wielokrotnie nagradzanej, znanej na arenie międzynarodowej reżyserki Agnieszki Holland, to nie tylko portret literackiej ikony XX wieku, która nieprzerwanie inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia. To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Reżyserka podąża śladami swojego bohatera, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę.
W ramach tegorocznego naboru zgłoszono 7 filmów:
- Chopin, Chopin! reż. Michał Kwieciński
- Dom dobry reż. Wojciech Smarzowski
- Dwie siostry reż. Łukasz Karwowski
- Franz Kafka reż. Agnieszka Holland
- Listy z Wilczej reż. Arjun Talwar
- Pociągi reż. Maciej J. Drygas
- VINCI 2 reż. Juliusz Machulski
Wszystkie powyższe filmy zostały ocenione przez Komisję Oscarową, uprzednio spełniając wymagania formalne.
Tegoroczna Komisja Oscarowa została powołana w składzie 10 osób:
Ewa Puszczyńska (Przewodnicząca Komisji Oscarowej)
Agatha Dominik
Kamila Dorbach
Bartosz Konopka
Joanna Kos-Krauze
Hanna Raniszewska
Katarzyna Sobańska
Krzysztof Spór
Krzysztof Terej
Grażyna Torbicka
O polskim kandydacie do Oscara:
Franz Kafka – młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru – zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku.
Uroczystą galę 98. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zaplanowano na 15 marca 2026 roku.
Źrodło: pisf
Komentarze 0