"Franz Kafka" polskim kandydatem do Oscara!

Polski Instytut Sztuki Filmowej poinformował, że 15 września 2025 Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Ewy Puszczyńskiej wyłoniła polskiego kandydata do 98. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. Franz Kafka triumfował spośród siedmiu zgłoszonych i ocenionych filmów.

Franz Kafka w reżyserii wielokrotnie nagradzanej, znanej na arenie międzynarodowej reżyserki Agnieszki Holland, to nie tylko portret literackiej ikony XX wieku, która nieprzerwanie inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia. To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Reżyserka podąża śladami swojego bohatera, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę.

W ramach tegorocznego naboru zgłoszono 7 filmów:

Wszystkie powyższe filmy zostały ocenione przez Komisję Oscarową, uprzednio spełniając wymagania formalne.

Tegoroczna Komisja Oscarowa została powołana w składzie 10 osób:

Ewa Puszczyńska (Przewodnicząca Komisji Oscarowej)

Agatha Dominik

Kamila Dorbach

Bartosz Konopka

Joanna Kos-Krauze

Hanna Raniszewska

Katarzyna Sobańska

Krzysztof Spór

Krzysztof Terej

Grażyna Torbicka

O polskim kandydacie do Oscara:

Franz Kafka – młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru – zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku.

Uroczystą galę 98. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zaplanowano na 15 marca 2026 roku.

Źrodło: pisf