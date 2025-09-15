Emmy 2025: Rozdano statuetki. "Studio" największym wygranym 0

Rozdano obok Oscarów, jedne z najważniejszych nagród w filmowym środowisku. Największym triumfatorem 77. gali rozdania nagród Emmy okazał się satyryczno-komediowy serial Studio powstały dla Apple TV+.

Na gali w Peacock Theater w Los Angeles Amerykańska Akademia Telewizyjna przyznała statuetki w 26 głównych kategoriach. O nagrody walczyły produkcje wyemitowane od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025.

Studio zdobyło 13 statuetek, co stanowi rekord dla pojedynczego sezonu serialu komediowego. Produkcja była nominowana w 23 kategoriach, dzięki czemu również ustanowiła rekord – jako debiutujące dzieło. Radości z tego osiągnięcia nie ukrywał Seth Rogen, który jest reżyserem i producentem serialu oraz występuje w nim w roli głównej.

Wśród produkcji nominowanych w kategorii "najlepszy serial dramatyczny" wygrał The Pitt o pracy na oddziale ratunkowym w Pittsburghu. Zaś "najlepszym serialem limitowanym" zostało Dojrzewanie, opowieść o 13-letnim chłopcu aresztowanym i oskarżonym o brutalne morderstwo koleżanki z klasy. Brytyjska produkcja zdobyła w sumie sześć statuetek. 15-letni Owen Cooper, odtwórca roli chłopca, został nagrodzony w kategorii "najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym". W ten sposób stał się najmłodszym aktorem, jaki kiedykolwiek zdobył Emmy w męskich kategoriach.

Najlepszą aktorką w serialu dramatycznym została Britt Lower za rolę w Rozdzieleniu, a najlepszym aktorem dramatycznym – Noah Wyle za The Pitt. W kategoriach "najlepsza aktorka w serialu komediowym" i "najlepszy aktor w serialu komediowym" statuetki powędrowały do Jean Smart za kreację w Komediantki i do Setha Rogena za rolę w Studiu. W serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym zwyciężyli Cristin Milioti (Pingwin) oraz Stephen Graham (Dojrzewanie).

Adam Randall został doceniony jako "najlepszy reżyser serialu dramatycznego" za serial szpiegowski Kulawe konie, Seth Rogen i Evan Goldberg (Studio) za "najlepszą reżyserię serialu komediowego" oraz Philipp Barantini (Dojrzewanie) za "najlepszą reżyserię serialu limitowanego, antologii lub filmu telewizyjnego".

Za scenariusz dramatyczny nagrodzono Dana Gilroya za Andor – serial z uniwersum "Gwiezdnych wojen". W kategorii "najlepszy scenariusz serialu komediowego" triumfował zespół: Rogen, Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory i Frida Perez za Studio, a Jack Thorne i Stephen Graham w kategorii "najlepszy scenariusz serialu limitowanego, antologii lub filmu telewizyjnego".

Statuetka za "najlepszą oryginalną muzykę i tekst piosenki" przypadła publicystycznemu programowi Przegląd tygodnia. Wieczór z Johnem Oliverem, który zdobył też nagrodę w kategorii "najlepszy program satyryczny lub kabaretowy ze scenariuszem".

Poniżej pełna lista nagrodzonych w poszczególnych kategoriach:

Najlepsza reżyseria – serial komediowy: Seth Rogen, Evan Goldberg Studio – odcinek: "The Oner"

– odcinek: "The Oner" Najlepsza reżyseria – serial dramatyczny: Adam Randall Kulawe konie – odcinek: "Hello Goodbye"

– odcinek: "Hello Goodbye" Najlepsza reżyseria – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny: Philip Barantini Dojrzewanie

Najlepszy aktor – serial komediowy: Seth Rogen Studio

Najlepszy aktor – serial dramatyczny: Noah Wyle The Pitt

Najlepszy aktor – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny: Stephen Graham Dojrzewanie

Najlepsza aktorka – serial komediowy: Jean Smart Hacks

Najlepsza aktorka – serial dramatyczny: Britt Lower Rozdzielenie

Najlepsza aktorka – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny: Cristin Milioti Pingiwn

Najlepszy aktor drugoplanowy – serial komediowy: Jeff Hiller Ktoś, gdzieś

Najlepszy aktor drugoplanowy – serial dramatyczny: Tramell Tillman Rozdzielenie

Najlepszy aktor drugoplanowy – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny Owen Cooper Dojrzewanie

Najlepsza aktorka drugoplanowa – serial komediowy: Hannah Einbinder Komediantki

Najlepsza aktorka drugoplanowa – serial dramatyczny: Katherine LaNasa The Pitt

Najlepsza aktorka drugoplanowa – miniserial, antologia, film telewizyjny: Erin Doherty Dojrzewanie

Najlepszy serial – komedia: Studio

Najlepszy serial dramatyczny: The Pitt

Najlepszy miniserial, antologia serialowa: Dojrzewanie

Najlepsze talk show: The Late Show with Stephen Colbert

Najlepszy specjalny program rozrywkowy na żywo: SNL50: The Anniversary Special

Najlepszy program satyryczny, program kabaretowy ze scenariuszem: Last Week Tonight with John Oliver

Najlepsze reality/talent show: The Traitors

Źrodło: TVP Info, PAP