Matthew Rhys w zwiastunie limitowanej produkcji "Bestia we mnie" 0

Netflix opublikował pierwszy zwiastun limitowanego serialu "Bestia we mnie" z Claire Danes i Matthew Rhysem w rolach głównych. Premiera w połowie jesieni.

Od czasu tragicznej śmierci jej młodego syna, uznana pisarka Aggie Wiggs (Danes) wycofała się z życia publicznego, niezdolna do pisania, jako duch dawnej siebie. Kobieta znajduje jednak nieprawdopodobny temat na nową książkę, gdy dom obok zostaje kupiony przez Nile’a Jarvisa (Rhys), słynnego i budzącego grozę potentata na rynku nieruchomości, który był kiedyś głównym podejrzanym w sprawie zniknięcia swojej żony. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną, Aggie zaczyna kompulsywnie polować na prawdę – goniąc jego demony, jednocześnie uciekając przed własnymi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelna.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Główną obsadę uzupełniają Brittany Snow i Natalie Morales. Gościnnie wystąpili m.in. Jonathan Banks, David Lyons, Tim Guinee, Hettienne Park, Deidre O'Connell, Aleyse Shannon, Will Brill, Kate Burton, Bill Irwin, Amir Arison i Julie Ann Emery.

Twórcą serialu jest Gabe Rotter, Howard Gordon jest zaś showrunnerem, scenarzystą i producentem wykonawczym serialu, którego Danes jest również producentem wykonawczym.

Premiera Bestii we mnie wyznaczona została na 13 listopada.

Źrodło: Dark Horizons, Netflix