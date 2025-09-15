"Potwór: Historia Eda Geina" - zwiastun najbardziej makabrycznej części antologii Ryana Murphy'ego 0

Netflix prezentuje nową, tym razem nieco dłuższą zapowiedź 3. sezonu antologii Potwory. Nadchodząca produkcja "Potwór: Historia Eda Geina" ma szansę zostać najbardziej makabryczną z dotychczasowych części. W rolę seryjnego mordercy, który po dziś dzień inspiruje twórców horrorów wciela się Charlie Hunnam.

Wczytywanie... kadr z serialu "Potwory: Historia Eda Geina"

Prawdopodobnie dobrze znacie kultowe horrory zainspirowane wynaturzonym dziedzictwem Geina. Jego "działalność" zrodziła fikcyjne potwory stworzone na jego podobieństwo i rozpaliła kulturową obsesję na punkcie przestępców dewiacyjnych. Ed Gein nie tylko wpłynął na gatunek – stał się wzorcem dla współczesnego horroru.

Ed Gein w serialu Netflix opisywany jest jako seryjny morderca, którego makabryczne morderstwa zainspirowały kultowe horrory, takie jak "Psychoza" i "Teksańska masakra piłą mechaniczną". Serial ukazuje również dziwną relację bohatera z matką, a także jego brutalne i przerażające tendencje do obdzierania swoich ofiar ze skóry. Policyjne śledztwo odkrywa nieludzkie okropności, które ukrywał w swoim domu.

Na zamarzniętych polach wiejskiego stanu Wisconsin w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, przyjazny, łagodny samotnik o imieniu Eddie Gein żył spokojnie na podupadającej farmie – skrywając dom grozy tak makabryczny, że na nowo zdefiniował amerykański koszmar.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie znaleźli się również Suzanna Son jako Adeline Watkins, Tom Hollander jako Alfred Hitchcock, Laurie Metcalf jako Augusta Gein, Vicky Krieps jako Ilse Koch, Olivia Williams jako Alma Reville, Joey Pollari jako Anthony Perkins i Tyler Jacob Moore jako szeryf Schley.

Premiera serialu Potwór: Historia Eda Geina już 3 października.

Źrodło: Dark Horizons, Netflix