Okna premier dwóch spin-offów "Gry o tron". Przyszły rok zapowiada się świetnie 0

Jeśli czekacie z niecierpliowością na powrót do świata znanego Wam z Gry o tron, to mamy dobre wieści. W przyszłym roku swą premierę będą mieć aż dwie spin-offowe produkcje. Podano okna premier.

Wczytywanie... kadr z serialu "A Knight of the Seven Kingdoms"

Gra o tron zakończyła swoją ośmiosezonową emisję na HBO w maju 2019 roku. Oparty na serii fantasy Pieśń Lodu i Ognia autorstwa George'a R. R. Martina, serial został stworzony przez Davida Benioffa i D.B. Weissa. Od czasu zakończenia Gry o Tron ogłoszono szereg spin-offów. Do tej pory jedynym, który został wydany, jest Ród smoka, który do tej pory doczekał się dwóch sezonów.

W rozmowie z portalem Deadline podczas rozdania nagród Primetime Emmy, Casey Bloys z HBO Max powiedział, że 3. sezon Rodu smoka będzie "tuż poza [oknem kwalifikacyjnym do Emmy w 2026 roku]". Okno zamyka się 31 maja 2026 roku, co oznacza, że premiera serialu odbędzie się wkrótce potem, prawdopodobnie w czerwcu.

Tymczasem nowy spin-off Gry o Tron zatytułowany A Knight of the Seven Kingdoms, ma mieć premierę w styczniu 2026 roku, a więc już całkiem niedługo. Tym samym nic tylko wypatrywać pierwszych zapowiedzi.

W serialu wystąpią Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Finn Bennett i Bertie Carvel. A Knight of the Seven Kingdoms swą fabułę opiera na noweli George’a R. R. Martina Dunk and Egg. Krótka opowieść koncentruje się na Ser Duncanie Wysokim (Dunk) i Aegonie V Targaryenie (Egg), rozgrywając się sto lat przed wydarzeniami z głównej serii. Oczekuje się, że na serial składać będzie się sześć odcinków.

Źrodło: ComingSoon