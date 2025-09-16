"Brutalista" – film już dostępny wyłącznie w SkyShowtime 0

Doceniony przez krytyków film Brutalista jest już dostępny w streamingu. Ta niesamowita produkcja z dwukrotnym laureatem Oscara Adrienem Brodym oraz nominowanymi do tej prestiżowej nagrody Felicity Jones i Guyem Pearcem będzie dostępna wyłącznie w SkyShowtime.

Architekt wizjoner László Toth ucieka z powojennej Europy i przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. W nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wpływowy przemysłowiec Harrison Lee van Buren zauważa jego talent do budowania. Jednak władza i dziedzictwo mają wysoką cenę…

Na początku roku Brutalista został nagrodzony trzema Oscarami, w tym za najlepszą muzykę i zdjęcia. Adrien Brody za rolę László Totha otrzymał swojego drugiego Oscara, a także Złoty Glob i nagrodę BAFTA.

Brutalista dołącza do katalogu nominowanych i nagrodzonych w 2025 roku Oscarem filmów, które już teraz lub wkrótce będzie można obejrzeć wyłącznie w SkyShowtime. W serwisie można znaleźć obecnie takie tytuły jak Anora, Dziki robot i Wicked. Od 22 września dostępny będzie też horror Nosferatu.

Źrodło: SkyShowtime / Informacja prasowa