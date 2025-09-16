"Rocznica" Jana Komasy filmem otwarcia 41. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego! 0

Wielki news dla polskiego kina! 41. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy (WFF) otworzy światowa premiera filmu Rocznica w reżyserii Jana Komasy.

Wczytywanie... "Rocznica"

Autor takich filmów jak Sala samobójców, Miasto 44 czy kandydata do Oscara Bożego Ciała powraca z nową, odważną opowieścią o pamięci, tożsamości i ukrytych siłach, które kształtują nasze życie. Gala Otwarcia WFF odbędzie się 10 października 2025 roku w warszawskiej Kinotece, inaugurując dziesięć dni pokazów, spotkań i wydarzeń, które ponownie uczynią Warszawę stolicą światowego kina.

Nie byłem w stanie wyobrazić sobie lepszego filmu na otwarcie WFF w jego nowej odsłonie. Jan Komasa to wybitny twórca, a do tego warszawianin i wierny widz naszego Festiwalu od czasów młodości. Dziś rozpoczyna swoją międzynarodową karierę, dlatego cieszę się, że nową erę w historii WFF możemy rozpoczynać razem.

mówi Bartek Pulcyn, Dyrektor Programowy WFF

Rocznica to pierwszy film Jana Komasy zrealizowany w Stanach Zjednoczonych, oparty na jego pomyśle, z obsadą, w której znaleźli się: Phoebe Dynevor, Diane Lane, Kyle Chandler, Zoey Deutch, Dylan O'Brien, Mckenna Grace, Daryl McCormack oraz Madeline Brewer. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr..

W tym trzymającym w napięciu thrillerze bliska sobie rodzina zostaje wciągnięta w wir kontrowersyjnego, gwałtownie zyskującego na sile ruchu o nazwie "Zmiana". Ellen i Paul (Diane Lane i Kyle Chandler) stają się świadkami rozpadu własnego życia, gdy w ich otoczeniu pojawia się Liz (Phoebe Dynevor) – dawna studentka Ellen – która zaczyna spotykać się z ich synem (Dylan O’Brien).

Kiedy Liz staje się częścią rodziny Taylorów, napięcia rosną, a lojalności zostają wystawione na próbę. Jej zaangażowanie w "Zmianę" wydobywa na powierzchnię długo tłumione konflikty, stopniowo niszcząc rodzinne więzi – w chwili, gdy cały kraj balansuje na krawędzi w niepokojących, pełnych niepewności czasach.

Źrodło: Informacja prasowa