Prime Video publikuje oficjalny zwiastun nowego dokumentu o Wojciechu Szczęsnym 0

Prime Video zaprezentowało zwiastun pełnometrażowego dokumentu produkcji własnej – Szczęsny. Po raz pierwszy Wojtek tak szczerze i otwarcie opowie o swoim życiu, karierze, ludziach ​i wydarzeniach, które ukształtowały go takim jakim jest dziś.

Wczytywanie...

Szczęsny to nie tylko sportowe emocje. To przede wszystkim szczera opowieść o człowieku, jego bliskich, ludziach i wydarzeniach, które go ukształtowały. W filmie pojawią się nigdy wcześniej niepublikowane materiały z prywatnego archiwum i kulisy życia polskiej legendy. Widzowie dowiedzą się w jaki sposób, mimo skomplikowanych relacji rodzinnych i konfliktów z najpotężniejszymi nazwiskami w branży, doszedł na szczyt. Nie zabraknie też rozważań o tym, co jest dla Wojtka życiowym sukcesem i czym jest szczęście.

Film opowiada o nieoczywistych zwrotach w życiu i karierze Szczęsnego – bramkarza, który miał zakończyć swoją sportową przygodę, a zamiast tego powrócił w brawurowym stylu na boisko. Widzowie Amazon Prime zostaną zabrani za kulisy jednego z najbardziej spektakularnych transferów ostatnich lat – do FC Barcelony – i zobaczą niepewność oraz determinację, które towarzyszyły Wojtkowi do ostatnich chwil. Dowiedzą się także kto tak naprawdę zmotywował go do podjęcia decyzji o powrocie z piłkarskiej emerytury i poznają jakie emocje towarzyszyły mu w trakcie wieczoru poprzedzającego podjęcie tego ważnego wyboru.

Szczęsny jest opowieścią o pasji, determinacji i ambicji, ale także o cenie, jaką płaci się za grę na najwyższym poziomie, odsłaniając mniej znane oblicze Szczęsnego – ojca, męża i syna.

Producentem filmu dla Prime Video jest Papaya Films. Producentem kreatywnym filmu jest Kacper Sawicki, a reżyserem James Poole.

Ten wyczekiwany film zadebiutuje na platformie 10 października.

Źrodło: Prime Video / informacja prasowa