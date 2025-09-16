Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje legenda kina Robert Redford 0

Robert Redford, jeden z największych aktorów i reżyserów w historii kina, zdobywca Oscara i twórca Festiwalu Filmowego w Sundance, zmarł w wieku 89 lat.

Wczytywanie... "Wszystko stracone"

Informację potwierdziła w oświadczeniu dla "Variety" Cindi Berger z agencji Rogers & Cowan PMK. Robert Redford odszedł we śnie w swoim domu w górach Utah, otoczony przez najbliższych. Rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności.

Robert Redford to absolutna hollywoodzka ikona. Był laureatem najważniejszych nagród filmowych: Oscara i honorowego Oscara, BAFTY, dwóch Złotych Globów, nagrody Cecila B. DeMille’a, SAG Life Achievement Award, Kennedy Center Honors, honorowego Cezara oraz Prezydenckiego Medalu Wolności. Karierę rozpoczął w latach 60. od występów w telewizji (Alfred Hitchcock przedstawia, Strefa mroku) i na Broadwayu.

Prawdziwy przełom przyniósł mu jednak rok 1969 i rola w filmie Butch Cassidy i Sundance Kid, od którego zresztą wzięła się nazwa wspomnianego we wstępie Festiwalu Filmowego w Sundance. W kolejnych latach zagrał w takich klasykach jak Żądło, Wielki Gatsby, Jeremiah Johnson, Wszyscy ludzie prezydenta, O jeden most za daleko, Pożegnanie z Afryką, Trzy dni kondora czy Orły Temidy.

W 1980 roku zadebiutował jako reżyser filmem Zwykli ludzie, za który zdobył dwa Oscary – dla najlepszego reżysera i najlepszego filmu. W sumie wyreżyserował dziewięć obrazów, m.in. Rzekę wspomnień, Quiz Show czy Zaklinacza koni.

Źrodło: Variety