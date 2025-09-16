Zwiastun "Song Sung Blue" - poznaj siłę hitów Neila Diamonda 0

Tylko Hity prezentują polską zapowiedź muzycznej biografii "Song Sung Blue" w reżyserii Craiga Brewera. Obraz ten zabierze widzów w niezwykle emocjonalną podróż okraszoną wspaniałą twórczością Neila Diamonda.

Film zrealizowany został na podstawie prawdziwej historii dwojga muzyków z Milwaukee – Mike’a (w tej roli Hugh Jackman) i Claire (Kate Hudson). Para stworzyła zespół o nazwie "Lightning & Thunder" hołdujący twórczości Neila Diamonda, udowadniając, że nigdy nie jest za późno, by odnaleźć miłość i spełnić marzenia. Obraz oprócz muzycznych uniesień zaoferuje Nam także motyw powojennej traumy. Główny bohater mocno przeżywa to co działo się za czasów jego młodości. Zobaczymy jak radzi sobie z przeszłością i dzięki muzyce podnosi się z kryzysu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Brewer jest nie tylko reżyserem tej muzycznej biografii, ale i autorem scenariusza. Song Sung Blue do polskich kin wejdzie 26 grudnia. To zaledwie dzień po amerykańskiej premierze, która będzie miała miejsce na AFI Fest – festiwalu filmowym Amerykańskiego Instytutu Filmowego (AFI), który odbywa się w Los Angeles w Kalifornii od 1971.

Źrodło: Tylko Hity