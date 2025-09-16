Kicia Kocia powraca do kin, nie będzie jednak sama - zwiastun "Kicia Kocia ma braciszka" 0

Uwielbiana przez najmłodszych bohaterka książek Anity Głowińskiej powraca na wielkie ekrany w nowej adaptacji. Kinowe przygody Kici Koci zostały już obejrzane przez milion widzów w całej Polsce, a jej najnowsze perypetie przynoszą jeszcze więcej śmiechu, zabawy i radości. Poznamy także Nunusia, małego braciszka Kici Koci!

Wczytywanie... "Kicia Kocia ma braciszka"

Po ponad rocznej rozłące Kicia Kocia powraca na wielkie ekrany. Kicia Kocia ma braciszka to już piąta część filmowych przygód rezolutnej kotki. Animowana seria wyprodukowana przez polskie studio EGoFILM podbiła serca miliona widzów w całej Polsce, zarówno w kinach jak i na platformie Netflix. Najnowsze odcinki napisane przez autorkę książek wiernie odzwierciedlają dobrze znany czytelnikom humor i radość, które aż kipią z serii przygód rezolutnej kotki.

Kicia Kocia powraca i jest gotowa stawić czoła nowym wyzwaniom! Jej perypetie są pełne zabawy, radości i odzwierciedlają dziecięcą codzienność. Tym razem bystra kotka i jej wierni przyjaciele – Pacek, Adelka i Julianek – pobawią się w aptekę oraz pokażą młodym widzom jak wygląda wizyta u dentysty i jak radzić sobie ze złością. Wraz z Kicią Kocią wybierzemy co zasiać w ogródku, przywitamy wiosnę oraz poznamy jej małego braciszka Nunusia!

Odcinki serialu, które zobaczymy w trakcie seansów:

"Kicia Kocia. Wiosna!"

"Kicia Kocia w aptece"

"Kicia Kocia się złości"

"Kicia Kocia u dentysty"

"Kicia Kocia. Co zasiejemy w ogródku?"

"Kicia Kocia ma braciszka Nunusia"

"Kicia Kocia na plenerze"

Kicia Kocia ma braciszka trafi do polskich kin już 7 listopada.

Źrodło: Młode Horyzonty