Luksusowa rezydencja i śmiertelne sekrety - zobacz zwiastun wyczekiwanej ekranizacji "Pomoc domowa"

Gdy otworzysz te drzwi, możesz liczyć tylko na siebie. Nadchodzi ekranizacja pierwszej części powieściowego cyklu Freidy McFadden, której książki stały się światowym fenomenem zachwycając miliony czytelniczek na całym świecie. Monolith Films prezentuje zwiastun Pomocy domowej.

Milli ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W głównej roli świetny duet – Sydney Sweeney i Amanda Seyfried. Partnerują im m.in. Michele Morrone i Brandon Sklenar. Za kamerą Pomocy domowej stanął Paul Feig, filmowiec znany z doskonałego wyczucia w łączeniu suspensu z mrokiem i czarnym humorem. Pracował on na scenariuszu Rebecci Sonnenshine.

Pomoc domowa wejdzie do polskich kin 1 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films