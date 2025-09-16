Główni bohaterowie na pierwszych oficjalnych fotografiach z nowej "Anakondy" - Jack Black ze świnią? 0

Trwa postprodukcja nowej Anakondy, rebootu filmu z 1997 roku, uważanego w wielu kręgach za kultowy. W sieci zadebiutowały pierwsze oficjalne fotografie promujące produkcję. Wynika z nich, że będzie ona miała o wiele bardziej komediowy charakter niż oryginał.

kadr z filmu "Anakonda" (1997)

Zdjęcia opublikował magazyn People. Widzimy na nich głównych bohaterów, w których wcielają się Jack Black, Paul Rudd i Steve Zahn.

Nowa Anakonda skupi się na grupie przyjaciół w wieku średnim, którzy postanawiają nakręcić na nowo swój ulubiony film z młodości. Wyprawa do amazońskiej dżungli szybko zamienia się w koszmar – bohaterowie będą musieli walczyć o życie nie tylko z naturą, ale także z olbrzymimi wężami i bezlitosnymi przestępcami.

Reboot wyreżyserował Tom Gormican, do którego napisał również scenariusz wspólnie z Kevinem Ettenem. Obsadę uzupełniają Selton Mello jako Santiago Braga, Thandiwe Newton jako Claire Simons, Daniela Melchior jako Ana Almeida oraz Ione Skye jako Malie McCallister.

Nowa Anakonda trafi do kin 25 grudnia tego roku.

Oryginał opowiada o ekipie dokumentalnej w amazońskim lesie deszczowym, która zostaje zmuszona do pomocy łowcy węży w schwytaniu olbrzymiej anakondy. Jennifer Lopez, Ice Cube i Jon Voight zagrali w filmie, który pomimo negatywnych recenzji zarobił 136 milionów dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym 45 milionów dolarów. Sukces ten doprowadził do powstania 3 sequeli i jednego crossovera.

Źrodło: X, People