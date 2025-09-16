Sam Fisher powraca! Zobacz pełny zwiastun adaptacji gry "Tom Clancy: Splinter Cell: Deathwatch" 0

Netflix udostępnił oficjalny zwiastun serialu Tom Clancy: Splinter Cell: Deathwatch, animowanej adaptacji popularnej serii gier wideo firmy Ubisoft. Premiera w październiku.

Sam Fisher, weteran sekretnego programu Third Echelon, po raz kolejny zostaje wezwany do służby. W miarę jak mnożą się międzynarodowe zagrożenia i pojawiają się nowe organizacje terrorystyczne, agent musi wykonać tajne misje, a w nich stawić czoła niewidzialnym wrogom oraz opanować najnowocześniejsze technologie, aby chronić kluczowe tajemnice państwowe.

Deathwatch to animowana seria oparta na kultowej franczyzie Ubisoftu, która od czasu Splinter Cell: Blacklist (2013) pozostawała w uśpieniu. Tym razem Sam Fisher nie działa jednak sam – towarzyszy mu zupełnie nowa postać: Zinnia McKenna, grana przez Kirby Howell-Baptiste. W głównej roli powraca Liev Schreiber, znany z Ray Donovan, który użycza głosu Fisherowi – tajnemu agentowi, który po raz kolejny staje na granicy prawa i chaosu.

Za produkcję odpowiada Derek Kolstad, twórca trylogii John Wick. To nazwisko samo w sobie jest gwarancją dynamicznej, stylowej akcji i niejednoznacznych bohaterów.

Tom Clancy: Splinter Cell: Deathwatch zadebiutuje 14 października, wyłącznie na platformie Netflix. Ubisoft i wspomniany streamer po raz pierwszy ogłosiły serial animowany w 2020 roku. Obraz jest produkcją studia animacji Sun Creature i Fost.

Źrodło: ComingSoon, Netflix