"The Morning Show" dostaje zamówienie na 5. sezon! 0

Tuż przed premierą czwartego sezonu Apple TV+ ogłosiło, że uznany i wielokrotnie nagradzany serial dramatyczny The Morning Show został przedłużony na piąty sezon.

Wczytywanie...

Premiera wyczekiwanego, pełnego gwiazd czwartego sezonu odbędzie się w dniu dzisiejszym. Nagrodzony Emmy, SAG i Critics Choice serial tworzą, Reese Witherspoon i Jennifer Aniston (również występujące w rolach głównych) wraz z showrunnerką i producentką wykonawczą Charlotte Stoudt oraz reżyserką i producentką wykonawczą Mimi Leder.

"The Morning Show" wyróżniał się od samego początku, debiutując jako jeden z flagowych tytułów Apple TV+. To niesamowite, że serial nie tylko bawi, ale także porusza widzów na całym świecie. Dzięki znakomitej obsadzie i kreatywnemu zespołowi z Jennifer, Reese, Charlotte i Mimi na czele, "The Morning Show" nieprzerwanie wciąga i porusza kontrowersyjne tematy. Nie możemy się doczekać, aż widzowie poznają kolejny rozdział tej nagradzanej Emmy produkcji.

powiedział Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV+

To zaszczyt móc podziwiać talent, pasję i zaangażowanie Jen, Reese, Mimi, Charlotte, naszych partnerów z Hello Sunshine i Echo Films oraz całej ekipy pracującej przy "The Morning Show". Jesteśmy ogromnie wdzięczni Apple TV+ oraz fanom z całego świata, którzy co tydzień śledzą serial. Nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą kolejny sezon.

powiedział producent wykonawczy Michael Ellenberg, CEO MediaRes

Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA – NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake’i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji?

W gwiazdorskiej obsadzie – oprócz Aniston i Witherspoon – występują także dwukrotny zdobywca nagrody Emmy Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie oraz laureat nagrody Emmy Jon Hamm. Do obsady czwartego sezonu dołączyli również Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook oraz laureaci Oscara Marion Cotillard i Jeremy Irons.

Źrodło: Apple TV+