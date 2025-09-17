"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" - zobacz nowy zwiastun 0

Friz i Wersow tworzą parę, która zbudowała jedną z najpotężniejszych marek w polskim Internecie. Każde z nich, na samym tylko Instagramie, śledzą miliony obserwujących. Film dokumentalny Friz & Wersow. Miłość w czasach online, który już 3 października zadebiutuje na ekranach kin, pokazuje, że za liczbami i statystykami stoi dwójka zwykłych ludzi, którzy zakochali się w sobie i postanowili razem iść przez życie. I tak jak inne pary, przeżywają w związku zarówno lepsze, jak i gorsze chwile.

Widzowie po raz pierwszy będą świadkami rozmów, które odsłaniają zupełnie nową twarz Friza i Wersow. Przedsmak tego, co czeka ich w kinach prezentujemy w nowym zwiastunie filmu.

Internet nie dawał im szans. Od samego początku mierzyli się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć. Karol Wiśniewski i Weronika Sowa to jedni z najpopularniejszych twórców w polskiej sieci – międzypokoleniowy symbol internetu. Od lat na szczycie. Tak samo długo na językach. Choć nagrali setki lifestylowych filmów, dopiero teraz, po raz pierwszy wpuszczają kamery tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi. Film „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” odsłania kulisy powstawania ich największych przedsięwzięć, presję czasu i oczekiwań widowni, ale też ciepło codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. To autentyczny portret „power couple”, historia wspólnej pasji i ambicji, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze.

Friz & Wersow. Miłość w czasach online na ekranach kin już od 3 października. Przedsprzedaż biletów startuje już w ten piątek – 19 września.

Źrodło: NEXT FILM