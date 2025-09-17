Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Timothée Chalamet z rekordową gażą za rolę w nowym filmie Jamesa Mangolda 0

Timothée Chalamet po niedawnym sukcesie Kompletnie nieznanego ponownie łączy siły z Jamesem Mangoldem przy nowym projekcie "High Side". I już teraz wiemy, że będzie to dla niego wyjątkowo lukratywna współpraca.

Według doniesień "The New York Times", Timothée Chalamet zgarnie za rolę w filmie aż 25 milionów dolarów, co czyni go najmłodszym aktorem od czasów Jennifer Lawrence, który otrzymał tak ogromną stawkę za pojedynczy występ.

Scenariusz "High Side" oparty jest na niepublikowanym opowiadaniu autorstwa Jaime Oliveiry. Fabuła koncentruje się na Billym, niegdyś utalentowanym zawodniku MotoGP, którego karierę przerwał dramatyczny wypadek i trudna sytuacja rodzinna. Obecnie prowadzi warsztat i opiekuje się uzależnionym ojcem. Spokój burzy powrót jego brata Cole’a, poszukiwanego przez FBI. Mężczyzna proponuje Billy’emu udział w serii napadów na banki z wykorzystaniem motocykli wyścigowych, których kulminacją ma być skok zaplanowany podczas wielkiej parady motocyklowej. Tropem braci rusza agent FBI, mający wobec nich osobisty rachunek do wyrównania.

Zanim jednak Chalamet wskoczy na superbike’a, zobaczymy go jeszcze w świątecznej premierze od A24, czyli Marty Supreme w reżyserii Josha Safdiego.

Co sądziecie o takim kontrakcie dla Chalameta?

