"Kraina lodu 3" z oficjalnym opisem fabuły

Disney ujawnił właśnie oficjalny zarys fabuły trzeciej części "Krainy lodu".

Opis nowej odsłony kultowej franczyzy Walta Disneya brzmi następująco:

W tym nowym rozdziale będziemy świadkami ślubu stulecia w Arendelle, kiedy to królowa Anna stanie na ślubnym kobiercu, a Elsa wyruszy z nią w nową magiczną podróż pełną nieznanych wyzwań. Co jeszcze bardziej ekscytujące: rodzina królewska ma powitać tajemniczego nowego członka!

Studio na razie nie zdradza nic więcej na temat fabuły, ale fani już zaczęli spekulować kim może być nowa postać w serii. Czy może chodzić o dziecko Anny i Kristoffa, a może w historii pojawi się jakiś zaginiony krewny?

Za sterami projektu ponownie stanie Jennifer Lee, współreżyserka dwóch pierwszych części. Do swoich ról powrócą Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff i Josh Gad, aczkolwiek należy zaznaczyć, że nagrania głosów jeszcze się nie rozpoczęły. O oprawę muzyczną ponownie zadba duet Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez, autorzy przebojów, które zamieniły Krainę lodu w globalny fenomen.

Kraina lodu 3 trafi na ekrany 24 listopada 2027 roku

Źrodło: darkhorizons.com