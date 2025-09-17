Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jack Black i Paul Rudd polują na anakondę! Zobaczcie zwiastun! 0

Anakonda doczekała się zwiastuna! Zobaczcie jak Jack Black i Paul Rudd polują na tytułowego węża. A może to wąż poluje na nich?

Doug (Jack Black) i Griff (Paul Rudd) są najlepszymi przyjaciółmi od dzieciństwa i zawsze marzyli o nakręceniu remake’u swojego ulubionego filmu wszech czasów: kinowego klasyka – Anakonda. Kiedy kryzys wieku średniego popycha ich do podjęcia tego wyzwania, wyruszają w głąb Amazonii, aby rozpocząć zdjęcia. Jednak sytuacja staje się poważna, gdy pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda, zamieniając ich komicznie chaotyczny plan filmowy w śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Film, który tak bardzo chcą nakręcić? Może właśnie doprowadzić ich do śmierci…

Oto zwiastun:

W obsadzie są także Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior, Selton Mello. Reżyserem filmu jest Tom Gormican.

Anakonda w kinach od 26 grudnia 2025 roku.

Źrodło: Tylko Hity