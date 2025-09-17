Jack Black i Paul Rudd polują na anakondę! Zobaczcie zwiastun! 0
Anakonda doczekała się zwiastuna! Zobaczcie jak Jack Black i Paul Rudd polują na tytułowego węża. A może to wąż poluje na nich?
Doug (Jack Black) i Griff (Paul Rudd) są najlepszymi przyjaciółmi od dzieciństwa i zawsze marzyli o nakręceniu remake’u swojego ulubionego filmu wszech czasów: kinowego klasyka – Anakonda. Kiedy kryzys wieku średniego popycha ich do podjęcia tego wyzwania, wyruszają w głąb Amazonii, aby rozpocząć zdjęcia. Jednak sytuacja staje się poważna, gdy pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda, zamieniając ich komicznie chaotyczny plan filmowy w śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Film, który tak bardzo chcą nakręcić? Może właśnie doprowadzić ich do śmierci…
Oto zwiastun:
W obsadzie są także Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior, Selton Mello. Reżyserem filmu jest Tom Gormican.
Anakonda w kinach od 26 grudnia 2025 roku.
Źrodło: Tylko Hity
