"One Piece" - załoga Słomkowego Kapelusza powraca w nowej zapowiedzi 2. sezonu

Załoga Słomkowego Kapelusza powraca! Przygotujcie się na nowy kurs. Grand Line czeka! Netflix prezentuje nową zapowiedź 2. sezonu One Piece.

Wczytywanie... kadr z serialu "One Piece"

Opublikowany materiał nie jest typowym zwiastunem. To połączenie kadrów z drugiego sezonu serialu z wstawkami z planu.

Luffy, Zoro, Nami, Usopp i Sanji wracają i obierają kurs na zdradliwe wody Grand Line. Czekają na nich nowe niebezpieczeństwa, nowi przyjaciele i legendarne skarby.

One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichira Ody. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

W rolach głównych powracają Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji.

Premiera 2. sezonu One Piece na początku 2026 roku. Dokładna data zostanie dopiero podana przez Netflix.

Serial otrzymał już odnowienie na trzeci sezon, który do produkcji ma wejść w listopadzie tego roku, a jego debiut planowany jest na 2027 rok.

Źrodło: Netflix