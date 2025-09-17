Dakota Fanning w walce o przetrwanie - zobacz zwiastun horroru "Vicious" 0

Tajemnicze pudełko staje się dla Dakoty Fanning początkiem makabrycznego koszmaru. W sieci zadebiutował zwiastun horroru Vicious, najnowszego filmu reżysera Nieznajomych – Bryana Bertino.

Wczytywanie... kadr z filmu "Vicious"

Koszmar Polly rozpoczyna się od niespodziewanej wieczornej wizyty. Do kobiety przychodzi starsza pani, która nie sprawia miłego wrażenia. Wręcza Polly tajemnicze pudełko zawierające prostą instrukcję: umieść w nim trzy rzeczy: coś, czego potrzebujesz, coś, czego nienawidzisz i coś, co kochasz. To, co zaczyna się jako dziwny rytuał, szybko przeradza się w koszmar na jawie. Uwięziona w przerażającym świecie, w którym rzeczywistość się zakrzywia, a pamięć zdradza, Polly musi poradzić sobie z serią niemożliwych wyborów. W miarę upływu czasu jest zmuszona stawić czoła ciemności nie tylko wokół niej, ale także w niej samej – zanim pochłonie ona wszystko i wszystkich, których kiedykolwiek znała.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W filmie występują również Kathryn Hunter, Mary McCormack, Rachel Blanchard, Devyn Nekoda, Klea Scott i Emily Mitchell.

Vicious trafi na Paramount+ i na VOD już 10 października. Będzie miało to miejsce po jego światowej premierze w tym tygodniu na Fantastic Fest.

Źrodło: Paramount Plus, Comingsoon