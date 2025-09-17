"Odwilż" - pierwsza zapowiedź 3. sezonu. Premiera w październiku 0

Doceniana przez widzów i krytyków produkcja Max Original Odwilż wraca z nowymi odcinkami, których akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z drugiego sezonu. W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź 3. serii.

Wczytywanie...

Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko trafia do lokalnych szkół. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę zamieszany jest przedsiębiorca Dawid Nowak (Wojciech Błach). Do Szczecina powraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki), który, jak się okazuje, ma powiązania z przestępcami.

Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda), w wyniku wielokrotnego przekroczenia swoich uprawnień, zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Choć oczekuje się od niej, by nadmiernie nie angażowała się w śledztwa, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania. W pracy towarzyszy jej nowy partner – Tomasz Woźniak (Piotr Trojan) oraz zespół ze szczecińskiej komendy – Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff) łączy ją związek, który oboje utrzymują w tajemnicy. Wszystko po to, by nie komplikować powrotu Zawiei do wydziału kryminalnego.

Sprawa Molskiego (Tomasz Schuchardt) nadal pozostaje nierozwiązana. Śledztwo przejęło Centralne Biuro Śledcze Policji. Zawieja, odsunięta od postępowania, zmaga się z poczuciem winy: Ani, córka Molskiego, została rozdzielona z matką. Kobieta przebywa w ośrodku dla uchodźców w Szczecinie. Zawieja obiecała, że zrobi wszystko by odnaleźć jej córkę.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Serial powstał dla platformy HBO Max we współpracy z Magnolia Films na zlecenie HBO Europe. Scenariusz napisali Kevin Rundle i Bartosz Janiszewski. Reżyseruje go Xawery Żuławski, a autorem zdjęć jest Tomasz Naumiuk.

Premiera trzeciego sezonu serialu Odwilż już 17 października tylko w HBO Max. Wszyscy miłośnicy kryminałów powinni zapisać sobie tą datę w kalendarzu.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl