"Pojedynek" - pierwszy zwiastun polskiego filmu o jeńcach wojennych. Za kamerą twórca dramatu "Bogowie"

Monolith Films przedstawia pierwszy zwiastun polskiej superprodukcji z międzynardową obsadą Pojedynek. Obraz ten pochodzi od twórcy hitu Bogowie. Zrealizowany został na podstawie prawdziwej historii grupy polskich jeńców wojennych.

Wczytywanie... kadr z filmu "Pojedynek"

Młody polski oficer kontra bezwzględny rosyjski agent w pojedynku o honor i życie tysięcy Polaków.

Pojedynek stworzony został na podstawie prawdziwych wydarzeń przez jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów – Łukasza Palkowskiego. Intryga fabularna w stylu najlepszych thrillerów prowadzi widza przez pełną napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, walkę o honor i przetrwanie.

W tej megaprodukcji zobaczymy plejadę znakomitych aktorów polskich i zagranicznych, takich jak Jakub Gierszał, Aidan Gillen, Bogusław Linda, Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, Antoni Pawlicki oraz Paul Freeman i Tomasz Kot.

Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Każdy z więźniów zmuszony jest dokonać dramatycznego wyboru, z którym będzie musiał żyć lub umrzeć. Nieświadomi swojej roli, z utęsknieniem czekają na moment wyzwolenia, który może być ich zgubą. Towarzysze broni podejmą próbę śmiertelnie ryzykownej ucieczki czy zdadzą się na łaskę wroga? Czasu jest coraz mniej, bo swój ostateczny ruch może wykonać on w każdej chwili.

Pojedynek wejdzie na kinowe ekrany 27 lutego 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films