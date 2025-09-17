"Pinocchio: Unstrung" - tak prezentuje się makabryczny świerszcz w horrorze Rhysa Frake'a-Waterfielda 0

Jak wiemy pokręcone uniwersum o morderczych postaciach z dziecinnych bajek Rhysa Frake-Waterfielda sukcesywnie się rozrasta. Po dwóch częściach Puchatka, filmie o złowieszczym Piotrusiu Panu i morderczym Bambi, przyszedł czas na Pinokia. W sieci pojawiły się zdjęcia Gadającego Świerszcza, będącego sumieniem głównego bohatera.

Wczytywanie... fragment plakatu

Jak widzimy nie będzie to przyjazna postać jaką mogliśmy zapamiętać z disneyowskich produkcji. Gadający Świerszcz przemówi głosem Roberta Englunda, legendy horroru.

Rhys Frake-Waterfield reżyseruje nadchodzący horror o Pinokiu dla Jagged Edge Productions, a legenda charakteryzacji Todd Masters tworzy złowrogą lalkę Pinokia za pomocą praktycznych efektów.

Film będzie wykorzystywał praktyczne efekty przy każdej okazji, począwszy od samej lalki, a skończywszy na karcie tytułowej filmu. Mając budżet znacznie wyższy niż w moim ostatnim filmie, "Puchatek: Krew i miód 2", zamierzam uczynić z niego ostateczny horror o Pinokiu i mój najlepszy film do tej pory mówi Frake-Waterfield.

Richard Brake wcieli się w rolę mistrza marionetek Geppetto. Cameron Bell, Jessica Balmer, Jack Art Gray i Peter De Souza-Feighoney występują również w horrorze Pinocchio: Unstrung, który ma wyjść w przyszłym roku.

Pinocchio: Unstrung to część filmowego uniwersum. Kolejne filmy prowadzą do spotkania grupy złoczyńców w ostatecznej produkcji Poohniverse: Monsters Assemble.

Źrodło: Bloody Disgusting