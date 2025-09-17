Nowe spojrzenie na "Star Wars: Starfighter" – Ryan Gosling i Flynn Gray na tajemniczej łodzi 0

Lucasfilm kontynuuje prace nad jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów w uniwersum Gwiezdnych wojen. Nadchodzący film Star Wars: Starfighter, którego gwiazdą jest Ryan Gosling, właśnie doczekał się nowego zdjęcia z planu. Produkcja trafi do kin 28 maja 2027 roku.

Reżyser Shawn Levy podzielił się na Instagramie kulisowym ujęciem, które daje fanom lepszy wgląd w główną postać graną przez Goslinga. Na fotografii towarzyszy mu młody aktor Flynn Gray – znany m.in. z serialu Wednesday. Dla 18-letniego aktora będzie to pierwsza tak duża rola w hollywoodzkiej superprodukcji.

Ujęcie przedstawia duet podczas kręcenia scen na otwartym morzu, co sugeruje, że część historii będzie rozgrywać się w nietypowej dla sagi scenerii. W odróżnieniu od pierwszej opublikowanej fotografii, ta odsłania więcej szczegółów kostiumów bohaterów, pozwalając fanom wyobrazić sobie klimat filmu.

Obsada i twórcy

Film reżyseruje i produkuje Shawn Levy, a za scenariusz odpowiada Jonathan Tropper. W obsadzie, obok Goslinga i Graya, znaleźli się także: Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman oraz Daniel Ings.

Akcja Starfightera będzie osadzona pięć lat po wydarzeniach z Skywalker. Odrodzenie (2019) i przedstawi zupełnie nowych bohaterów w okresie, którego dotąd nie pokazano na ekranie.

Źrodło: ComingSoon