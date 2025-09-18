Portret Artura Szpilki, jednego z najbardziej wyrazistych postaci polskiego sportu - zobacz zwiastun dokumentu "Szpilka" 0

Już za miesiąc na ekrany kin trafi film poświęcony Arturowi Szpilce. Dokument Szpilka opowie zarówno o życiu prywatnym, jak i zawodowym pięściarza, o spektakularnych wzlotach i bolesnych upadkach, o wewnętrznych zmaganiach, które odbiły się na jego karierze i ukształtowały jako człowieka. Next Film prezentuje zwiastun filmu.

Artur Szpilka już jako nastolatek zaczął walczyć zarówno na ulicach, jak i w ringu. Jako członek grupy pseudokibiców z Krakowa nie unikał konfliktów z prawem i starć z fanatykami przeciwnych drużyn piłkarskich. W wieku 19 lat rozpoczął profesjonalną karierę w boksie, a jego talent został dostrzeżony przez samego Mike’a Tysona, który okrzyknął Szpilkę przyszłym mistrzem świata… Co zaważyło na jego sukcesach i porażkach?

Szpilka to pełen emocji portret sportowca, którego kariera wzbudzała ogromne emocje i międzynarodowe zainteresowanie. Film ukazuje między innymi kulisy walki o mistrzostwo świata wagi ciężkiej z Deontayem Wilderem. Walki, która trwale zapisała się w historii boksu. Dokument ten to też znacznie więcej niż opowieść o zawodowych dokonaniach Szpilki. To historia jego osobistych zmagań – walki z presją otoczenia, a przede wszystkim samym sobą. Dzięki archiwalnym nagraniom, niepublikowanym wcześniej materiałom oraz wypowiedziom bliskich i ekspertów, widzowie otrzymują obraz człowieka, dla którego sport stał się sposobem na życie – na zmianę uskrzydlając go i ściągając na dno.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Szpilka to film, który powstał z myślą nie tylko o kibicach boksu czy MMA, ale także o widzach poszukujących autentycznych, inspirujących historii o sile charakteru i determinacji.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Filip Dzierżawski, a autorem zdjęć Adam Palenta. Szpilka na kinowe ekrany wejdzie 24 października.

Źrodło: Next Film