Monolith Films prezentuje zwiastun sportowego dramatu Smashing Machine. Dwayne Johnson w życiowej roli jako legendarny mistrz mieszanych sztuk walki Mark Kerr. W jego ukochaną wciela się Emily Blunt. Para ta wystąpiła już razem w Wyprawie do dżungli.

Mark Kerr jest sensacją mieszanych sztuk walki. W ringu jest uosobieniem siły i determinacji, ale poza nim zmaga się ze słabościami i wewnętrznymi demonami, wspomagając się końskimi dawkami środków przeciwbólowych. Gdy po przedawkowaniu trafia do szpitala, zdaje sobie sprawę, że uzależnienie może zniszczyć jego karierę.

Mark musi wziąć się w garść, by rozpocząć mordercze treningi przed zbliżającym się turniejem w Japonii, który może dać mu wymarzone trofeum. Czy uda mu się zerwać z nałogiem i uratować rozpadające się małżeństwo, a jednocześnie wypracować życiową formę? Czasu jest niewiele, a wyniszczony organizm stawia opór.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Smashing Machine napisał i wyreżyserował Benny Safdie, który na swoim koncie ma komediodramat Nieoszlifowane diamenty czy kryminał Good Time. Obsadę uzupełniają Paul Lazenby, Ołeksandr Usyk, Marcus Aurelio, Ryan Bader i Bas Rutten.

Film do polskich kin wejdzie 17 października.

Źrodło: Monolith Films