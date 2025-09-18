Żaden sojusz nie trwa wiecznie - zwiastun 3. sezonu "Dyplomatki" 0

Wojna zbliża się wielkimi krokami, a żaden sojusz nie trwa wiecznie. Netflix prezentuje pełny zwiastun 3. sezonu politycznego dramatu Dyplomatka, który zyskał wierne grono wśród subskrybentów platformy.

Zwiastun daje nam pogląd na dwóch nowych kluczowych członków obsady. Bradley Whitford dołącza do zespołu jako Todd Penn, nowy "Pierwszy Mąż" w Stanach Zjednoczonych. Zaś Aidan Turner staje się potencjalnym nowym obiektem westchnień Kate.

Wydarzenia z drugiego sezonu Dyplomatki miały szokujące zakończenie. Nowy sezon rozpoczyna się chwilę później i ukaże nam to jak Kate poradzi sobie z konsekwencjami tego, co wydaje się być potencjalnym końcem "specjalnych relacji" między Wielką Brytanią a USA. Złapana w wir kryzysowej dyplomacji, ambasador USA w Wielkiej Brytanii Kate Wyler (Keri Russell) musi stawić czoła kruchej nowej administracji i śmiertelnemu zagrożeniu, które może wpłynąć na świat.

Kate wchodzi również w rolę, której nigdy nie chciała, z wolnością, której nigdy się nie spodziewała, coraz bardziej skomplikowaną przyjaźnią z ministrem spraw zagranicznych Austinem Dennisonem (David Gyasi) i niepokojącą więzią z nowym pierwszym mężem Toddem Pennem (Bradley Whitford).

W obsadzie znajdują się także Rufus Sewell jako mąż Kate, Allison Janney jako prezydent USA Grace Penn, Ali Ahn, Ato Essandoh oraz Rory Kinnear jako premier Wielkiej Brytanii Nicol Trowbridge.

Stworzony przez showrunnerkę i producentkę wykonawczą Deborę Cahn, serial jest już w trakcie pracy nad czwartym sezonem, który zostanie wyemitowany w przyszłym roku.

Premiera trzeciej serii zaplanowana jest zaś na 16 października.

Źrodło: Netflix