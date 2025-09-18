Ruszają zdjęcia do serialu "Ekspedycja XD", spin-offu z uniwersum spod szyldu "XD" 0

Po sukcesie serialu Emigracja XD wielu fanów wyrażało entuzjazm na myśl o osobnych przygodach charyzmatycznego wąsatego kierowcy tira, Zbyszka. To życzenie niedługo się spełni, bo ruszają właśnie zdjęcia do serialu "Ekspedycja XD", będącego spin-offem uniwersum spod szyldu "XD". W roli głównej powraca Michał Czernecki.

Reżyserem serialu jest Maciej Bochniak, a scenariusz wszystkich odcinków napisał Malcolm XD. Za zdjęcia odpowiada Mateusz Wichłacz.

"Emigracja XD" i "Edukacja XD" to znakomite produkcje, które spotkały się z szerokim uznaniem naszej publiczności. Uniwersum stworzone przez utalentowanego autora Malcolma XD, jak i znakomicie nakreślone postaci niezmiennie budzą entuzjastyczne emocje. Spin-off serii, nasz nowy projekt "Ekspedycja XD", to wyjście naprzeciw oczekiwaniom widzom Canal+. Ten projekt to fantastyczna, pełna humoru i szybkich twistów historia. W roli głównej, a nawet podwójnej, wystąpi Michał Czernecki. Spodziewajcie się niespodziewanego mówi Kasia Mazurkiewicz, Dyrektorka Produkcji Oryginalnych i Content Lab w CANAL+.

Widzowie pokochali Zbyszka i zainspirowali nas do stworzenia osobnej historii – zrobiliśmy wszystko, by była równie barwna i wyjątkowa jak on sam dodaje Dorota Kośmicka, producentka serialu z Jake Vision DGA Studio.

Premiera serialu Ekspedycja XD w przyszłym roku w serwisie streamingowym CANAL+.

Źrodło: media.pl.canalplus.com