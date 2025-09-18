Matthew McConaughey, gigantyczny pożar i uwięzione dzieci - zobacz zwiastun filmu "Zaginiony autobus" 0

Apple TV+ prezentuje nową zapowiedź dramatu opartego na prawdziwych wydarzeniach – Zaginiony autokar. Obraz ten upamiętnia najbardziej śmiercionośny pożar w historii stanu Kalifornia. Pożar, który wybuchł w hrabstwie Butte w listopadzie 2018 roku, spowodował 86 ofiar śmiertelnych i spalił ponad 150 000 akrów.

Wczytywanie... kadr z filmu "Zaginiony autobus"

Zdeterminowany ojciec ryzykuje wszystko, by uratować oddaną nauczycielkę (America Ferrera) i jej uczniów przed zabójczym pożarem. Matthew McConaughey wciela się w Kevina McCaya – kierowcę autobusu, który musi nawigować autobusem wiozącym prawie dwa tuziny dzieci i ich nauczyciela w bezpieczne miejsce podczas pożaru w 2018 roku, który stał się najbardziej śmiercionośnym pożarem w historii Kalifornii.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Za scenariusz odpowiadają Paul Greengrass i Brad Ingelsby. Opierali się oni na książce Lizzie Johnson z 2021 r. Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire. Greengrass stanął także za kamerą dramatu. Obsadę Zaginionego autobusu uzupełniają Yul Vazquez, Ashlie Atkinson, Danny McCarthy i Spencer Watson.

Film po krótkim debiucie w wybranych kinach trafi do streamingu 3 października.

Źrodło: Apple TV+, Dark Horizons