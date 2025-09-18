Zwiastun "Iluzji 3" - czy magicy po raz kolejny dokonają napadu idealnego? 0

Lionsgate prezentuje drugi zwiastun filmu Iluzja 3. To kolejna część dochodowej serii o napadach niezwykle uzdolnionych magików.

Czterej Jeźdźcy powracają w nowej, spektakularnej odsłonie, a wraz z nimi młode pokolenie speców od iluzji na najwyższym poziomie. Błyskotliwa intryga, niesamowite efekty specjalne, porywające sceny akcji i silna dawka humoru – wszystkiego tego możecie spodziewać się po trzeciej części Iluzji.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Czterej kluczowi członkowie obsady z oryginalnego pierwszego filmu – Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher i Dave Franco – powracają w nowym filmie wraz z Morganem Freemanem.

Na pokładzie znajdują się również Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt i Rosamund Pike. Ruben Fleischer wyreżyserował film, który po raz kolejny zagłębia się w świat iluzjonistów i podstępnego kwartetu znanego jako Czterej Jeźdźcy, którzy wykorzystują swoje pokazy do dokonywania napadów.

Legendarni Czterej Jeźdźcy łączą siły z grupą młodych, zbuntowanych iluzjonistów, by dokonać zuchwałej kradzieży bezcennego diamentu i pokrzyżować szyki międzynarodowej organizacji przestępczej – czytamy w oficjalnym opisie.

Iluzja 3 wejdzie do światowych i polskich kin już 14 listopada.

Potwierdzono już, że trwają prace nad czwartą częścią, w której Fleischer powróci do reżyserii.

Źrodło: Lionsgate