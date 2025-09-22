SkyShowtime przedstawia oficjalny zwiastun serialu "The Iris Affair" 0

SkyShowtime przedstawia oficjalny zwiastun serialu The Iris Affair z Niamh Algar i Tomem Hollanderem.

Serial śledzi losy Iris Nixon (Niamh Algar), tajemniczej geniuszki rozwiązującej w sieci serię skomplikowanych zagadek. Kiedy trafia na florencki plac, spotyka tam charyzmatycznego przedsiębiorcę Camerona Becka (Tom Hollander). Ten proponuje jej współpracę, by rozgryźć zasady działania niezwykle potężnej i ściśle tajnej technologii. Zaintrygowana Iris przyjmuje ofertę. Kiedy jednak zdaje sobie sprawę, z jak wieloma niebezpieczeństwami wiąże się to zadanie, kradnie dziennik zawierający sekwencję aktywującą urządzenie i znika bez śladu. Rozpoczyna się bezwzględny pościg, wiodący od opuszczonej chaty na Sardynii po tętniące życiem ulice Rzymu. Cameron depcze Iris po piętach, a oboje rozgrywają niebezpieczną grę, w której zaufanie może wiele kosztować, a porażka ma katastrofalne skutki.

W rolach głównych występują: Niamh Algar, Tom Hollander i Kristofer Hivju. Twórcą i scenarzystą The Iris Affair jest Neil Cross, a za reżyserię odpowiadają Terry McDonough i Sarah O'Gorman.

Oto zwiastun:

Ośmioodcinkowa produkcja Neila Crossa, cenionego twórcy serialu Luther, pojawi się jeszcze w tym roku wyłącznie w SkyShowtime.

Źrodło: SkyShowtime / Informacja prasowa