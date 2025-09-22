Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Polski film zamknie tegoroczny Festiwal Filmowy w San Sebastian! 0

Pokaz filmu Kasi Adamik Zima pod znakiem Wrony zamknie tegoroczny Festiwal Filmowy w San Sebastian odbywający się w dniach 19 – 27 września 2025 roku. Festiwal trwa nieprzerwanie od 1953 roku i jest jednym z najbardziej prestiżowych i uznanych na arenie międzynarodowej festiwali odbywających się w Hiszpanii.

Zima pod znakiem Wrony to thriller psychologiczno-polityczny, rozgrywający się w Warszawie w grudniu 1981 roku, tuż po wprowadzeniu stanu wojennego. Film opowiada historię brytyjskiej profesor psychiatrii, Joan Andrews, która trafia do Polski na międzynarodową konferencję, nieświadoma dramatycznych wydarzeń, które właśnie się rozpoczynają. Gdy zostaje niespodziewanie uwięziona w sparaliżowanej Warszawie zostanie uwikłana w osobliwą grę szpiegowską.

Pokaz kończący Festiwal Filmowy w San Sebastian to kolejny międzynarodowy sukces tego obrazu – wcześniej produkcja miała światową premierę na 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (4-14 września 2025r.).

Scenariusz filmu napisany przez Sandrę Buchtę, Lucindę Coxon i Kasię Adamik, wyróżniono specjalną nagrodą na Cannes ScripTeast 2018, a inspiracją do jego powstania było opowiadanie "Profesor Andrews w Warszawie" – laureatki literackiej Nagrody Nobla i Man Booker Prize Olgi Tokarczuk. Za reżyserię filmu odpowiada Kasia Adamik.

W rolach głównych występują: Lesley Manville, Zofia Wichłacz, Andrzej Konopka, Sascha Ley oraz Tom Burke. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Naumiuk, a muzykę skomponował Emre Sevindik.

Producentami filmu są Wild Mouse Production, Film Produkcja, Iris Productions, Film and Music Entertainment Ltd. Premiera kinowa filmu w Polsce zaplanowana jest na 20 lutego 2026 roku. Film wprowadzi do kin TVP Dystrybucja Kinowa.

Źrodło: TVP Dystrybucja Kinowa