Węże 2025 rozdane! Wielkim "wygranym" animowane "Quo Vadis" 0

W ten weekend podczas Festiwalu Fantastyki Copernicon w Toruniu rozdane zostały polskie odpowiedniki hollywoodzkich Złotych Malin – Węże. Poznajcie laureatów tych antynagród.

Wczytywanie... fragment plakatu

Węże to antynagrody, którymi „honorowane” są najgorsze polskie filmy minionego roku. Statuetka została wymyślona przez krytyków filmowych –Kamila Śmiałkowskiego, Krzysztofa Spóra i Konrada Wągrowskiego. Pierwsza ceremonia odbyła się 1 kwietnia 2012 roku. W tym roku miała miejsce 14. edycja.

Zgodnie z założeniami pomysłodawców Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwracać uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi kinematografii.

Najwięcej Węży zdobyła historyczna animacja Quo Vadis w reżyserii Aniry Wojan i Roya Sukankana. Otrzymała ona aż 13 nominacji, a uhonorowana została w siedmiu kategoriach.

Poniżej pełna lista laureatów Węży 2025:

Zgadzacie się z tymi wyborami? Czy mielibyście innych kandydatów?

Źrodło: Press