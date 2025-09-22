Węże 2025 rozdane! Wielkim "wygranym" animowane "Quo Vadis" 0
W ten weekend podczas Festiwalu Fantastyki Copernicon w Toruniu rozdane zostały polskie odpowiedniki hollywoodzkich Złotych Malin – Węże. Poznajcie laureatów tych antynagród.
Węże to antynagrody, którymi „honorowane” są najgorsze polskie filmy minionego roku. Statuetka została wymyślona przez krytyków filmowych –Kamila Śmiałkowskiego, Krzysztofa Spóra i Konrada Wągrowskiego. Pierwsza ceremonia odbyła się 1 kwietnia 2012 roku. W tym roku miała miejsce 14. edycja.
Zgodnie z założeniami pomysłodawców Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwracać uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi kinematografii.
Najwięcej Węży zdobyła historyczna animacja Quo Vadis w reżyserii Aniry Wojan i Roya Sukankana. Otrzymała ona aż 13 nominacji, a uhonorowana została w siedmiu kategoriach.
Poniżej pełna lista laureatów Węży 2025:
- WIELKI WĄŻ: "Quo Vadis"
- NAJGORSZA REŻYSERIA: Anira Wojan, Roy Sukankan – "Quo Vadis"
- NAJGORSZY SCENARIUSZ: Szymon Gonera – Dziewczyna influencera
- NAJGORSZA ROLA MĘSKA: Antoni Królikowski – Jak ukradłem 100 milionów
- NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA: Joanna Opozda – Wieczór kawalerski
- NAJGORSZY DUET: Sobota i byk – "Quo Vadis"
- WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU: Tomasz Kot – Akademia pana Kleksa
- NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE: "Quo Vadis"
- NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA: Wszystkie żarty o kupie Ptaka Mateusza – "Akademia pana Kleksa"
- EFEKT SPECJALNEJ TROSKI: Całokształt – "Quo Vadis"
- NAJGORSZY PLAKAT: "Quo Vadis"
- NAJGORSZY TELEDYSK: "Do miłości" – Sobota z filmu "Quo Vadis"
- NAJGORSZE (NAJBARDZIEJ ABSURDALNE) TŁUMACZENIE TYTUŁU ZAGRANICZNEGO: Obsesja – oryg. May December (dystr. M2 Film)
Zgadzacie się z tymi wyborami? Czy mielibyście innych kandydatów?
Źrodło: Press
Komentarze 0