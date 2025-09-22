Szalona domatorka, fanka amerykańskiego kina grozy i science-fiction

Węże 2025 rozdane! Wielkim "wygranym" animowane "Quo Vadis" 0

W ten weekend podczas Festiwalu Fantastyki Copernicon w Toruniu rozdane zostały polskie odpowiedniki hollywoodzkich Złotych Malin – Węże. Poznajcie laureatów tych antynagród.

fragment plakatu

Węże to antynagrody, którymi „honorowane” są najgorsze polskie filmy minionego roku. Statuetka została wymyślona przez krytyków filmowych –Kamila Śmiałkowskiego, Krzysztofa Spóra i Konrada Wągrowskiego. Pierwsza ceremonia odbyła się 1 kwietnia 2012 roku. W tym roku miała miejsce 14. edycja.

Zgodnie z założeniami pomysłodawców Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwracać uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi kinematografii.

Najwięcej Węży zdobyła historyczna animacja Quo Vadis w reżyserii Aniry Wojan i Roya Sukankana. Otrzymała ona aż 13 nominacji, a uhonorowana została w siedmiu kategoriach.

Poniżej pełna lista laureatów Węży 2025:

  • WIELKI WĄŻ: "Quo Vadis"
  • NAJGORSZA REŻYSERIA: Anira Wojan, Roy Sukankan – "Quo Vadis"
  • NAJGORSZY SCENARIUSZ: Szymon GoneraDziewczyna influencera
  • NAJGORSZA ROLA MĘSKAAntoni KrólikowskiJak ukradłem 100 milionów
  • NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA: Joanna OpozdaWieczór kawalerski
  • NAJGORSZY DUET: Sobota i byk – "Quo Vadis"
  • WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU: Tomasz KotAkademia pana Kleksa
  • NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE: "Quo Vadis"
  • NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA: Wszystkie żarty o kupie Ptaka Mateusza – "Akademia pana Kleksa"
  • EFEKT SPECJALNEJ TROSKI: Całokształt – "Quo Vadis"
  • NAJGORSZY PLAKAT: "Quo Vadis"
  • NAJGORSZY TELEDYSK: "Do miłości" – Sobota z filmu "Quo Vadis"
  • NAJGORSZE (NAJBARDZIEJ ABSURDALNE) TŁUMACZENIE TYTUŁU ZAGRANICZNEGO: Obsesja – oryg. May December (dystr. M2 Film)

Zgadzacie się z tymi wyborami? Czy mielibyście innych kandydatów?

Źrodło: Press

Zostań naszym królem wirtualnego pióra.
Dołacz do redakcji FDB

Komentarze 0

Skomentuj jako pierwszy.