"The Mandalorian & Grogu" - pierwszy zwiastun filmu Jona Favreau

Disney zaprezentował pierwszy zwiastun kinowego widowiska ze świata "Gwiezdnych wojen". Oto nadchodzi The Mandalorian & Grogu. Obraz ten jest wyczekiwaną kontynuacja udanego serialu Disney+ The Mandalorian.

kadr z filmu "The Mandalorian & Grogu"

The Mandalorian & Grogu jak już wcześniej zapowiadano będzie kontynuował wątki z wspomnianego serialu platformy. Projekt był początkowo pomyślany jako czwarty sezon, dopóki strajki w 2023 roku nie doprowadziły do przekształcenia sezonu w film.

Fabularne szczegóły produkcji nie są do końca znane. Wiemy jedynie, ze poznamy dalsze losy Din Djarina i małego Grogu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W filmie ponownie w rolę Din Djarina wciela się Pedro Pascal. Partneruje mu Sigourney Weaver w roli Ward, pułkownika z Nowej Republiki oraz Jeremy Allen White i Jonny Coyne.

Premiera tego kinowego widowiska zaplanowana jest na 22 maja 2026 roku.

Źrodło: Disney Polska