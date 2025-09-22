Zwiastun animacji "Zwierzaki na zakręcie" - czy mysz może zostać kierowcą rajdowym? 0

Monolith Films prezentuje polski zwiastun niemieckiej animacji Zwierzaki na zakręcie. Produkcja ta skupia swą uwagę na myszy, której marzeniem jest zostać kierowcą wyścigowym.

Wczytywanie... kadr z animacji "Zwierzaki na zakręcie"

Młoda mysz, Edzia pomaga swojemu tacie w prowadzeniu wesołego miasteczka. Od dziecka jednak marzy, by zostać kierowczynią wyścigową. Gdy zbliża się 50. rocznica Grand Prix Europy, Edzia dostrzega wspaniałą okazję, aby urzeczywistnić swoje marzenia i uratować podupadający biznes ojca. Spotkanie z jej idolem, mistrzem kierownicy Edem, dodaje jej skrzydeł i odwagi do podjęcia śmiałego kroku. Edzia, zachęcona przez zgraną ekipę przyjaciół, bierze kierownicę w swoje łapki i staje do szalonej rywalizacji. To będzie pełna przygód, ostrych zakrętów i niespodziewanych wybojów jazda po bandzie. Czy Edzia i jej auto będą mieć dość mocy, by dotrzeć zwycięsko do mety?

Poniżej wspomniany zwiastun:

Animację wyreżyserował Waldemar Fast, a pracował on na scenariuszu Kirstie Falkous i Jeffrey Hylton. Dla Fasta film ten jest pełnometrażowym debiutem. Wcześniej pracował on przy filmach w dziale animacji. Jedynie na swoim koncie ma krótkometrażówkę Lebenslauf.

Zwierzaki na zakręcie wjadą do polskich kin z dniem 14 listopada.

Źrodło: Monolith Films