"Man of Tomorrow" - oto pierwsza strona scenariusza sequela "Supermana" 0
James Gunn podgrzewa atmosferę wokół zapowiedzianego sequela tegorocznego hitu kinowego filmu Superman. Współszef DC Studios opublikował w sieci zdjęcie pierwszej strony scenariusza "Man of Tomorrow".
Opublikowana fotografia przedstawia stronę tytułową scenariusza, na której widnieje staroświecka ilustracja medyczna przedstawiająca humanoidalną postać, która nie jest człowiekiem. Widzimy jej niezwykłą anatomię ukazaną z profilu.
W sieci zawrzało, wielu interpretuje ten obraz jako wyraźną wskazówkę, że złoczyńca DC, Brainiac, będzie głównym antagonistą sequela. Postać pojawiła się w wielu telewizyjnych interpretacjach serii "Superman", ale nigdy nie wystąpiła w filmie. Nie ma jednak na razie żadnych oficjalnych potwierdzeń tych przypuszczeń.
A Wy co o tym myślicie?
Zdjęcia do Man of Tomorrow rozpocząć mają się w kwietniu 2026 roku, a premiera filmu wyznaczona została na 9 lipca 2027 roku.
Superman opowiada nam historię podróży tego bohatera, mającej na celu pogodzenie kryptońskiego dziedzictwa z ludzkim wychowaniem jako Clark Kent z Smallville w stanie Kansas. Superman jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia, kierując się ludzką dobrocią w świecie, który uważa dobroć za przestarzałą.
Źrodło: instagram.com/jamesgunn
