Pamela Anderson pracuje nad serialową "Żyletą"

Pamela Anderson i jej synowie, Brandon Thomas Lee i Dylan Jagger Lee, założyli firmę producencką And-Her-Sons Productions. Nowa wytwórnia ma już w planach swój pierwszy projekt – nową wersję filmu Żyleta z 1996 roku powstałego w oparciu o komiks z lat 90. ubiegłego wieku od Dark Horse Comics.

W planach jest realizacja serialu, który opowie o twardej jak skała Barbarze Kopetski (aka Barb Wire), najgorszej łowczyni nagród na podłych ulicach Steel Harbor. Uzbrojona w swój arsenał, motocykl i charyzmę, Barb jest gotowa naprawić każde zło w Steel Harbor – jeśli cena jest odpowiednia.

Serial ma mocno czerpać z lat 90., a więc produkcja pełna będzie skórzanych kurtek, szybkich motocykli i wielkich pistoletów. Całość jednak ma zostać przedstawiona w nieco inny sposób, niż w oryginale. Jak mówi producenci zależy im na stworzeniu nowego klimatu.

Obecnie projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i nie możemy jeszcze mówić o żadnych nazwiskach związanych z nim. Wiadomo jednak, że z całą pewnością w roli Żylety nie wystąpi Pamela Anderson.

Możliwe, że jeśli ten projekt wypali And-Her-Sons Production będzie chciało w przyszłości odświeżyć inne hitowe produkcje z Pamelą Anderson.

