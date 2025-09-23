Perspektywa zmienia wszystko. Zobacz nowy zwiastun dramatu "Po polowaniu" od Luca Guadagnino 0
Polski dystrybutor dramatu Po polowaniu, prezentuje drugi zwiastun filmu, w którym występuje m.in. Julia Roberts. Czy mroczny sekret jej bohaterki wyjdzie na jaw.
Po polowaniu to najnowsze dzieło Luki Guadagnino. Film jest trzymającym w napięciu dramatem psychologiczny. Julia Roberts gra profesorkę w collegu, której życie osobiste i zawodowe jest na rozdrożu. Jedna z jej studentek (Ayo Edebiri) wnosi oskarżenie przeciwko jednemu z jej kolegów (Andrew Garfield), a mroczny sekret z jej przeszłości grozi ujawnieniem.
Poniżej wspomniany zwiastun:
Luca Guadagnino to włoski reżyser takich filmów jak Tamte dni tamte noce, Challengers czy Suspiria. Przy Po polowaniu współpracował z Norą Garrett, która napisała scenariusz dramatu.
Po polowaniu trafi do polskich kin 17 października.
Źrodło: Tylko Hity
