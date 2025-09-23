"Resident Evil" Zacha Creggera przeniesie nas do świata z drugiej gry 0

Zach Cregger zdradził nowe fabularne szczegóły na temat swojego rebootu Resident Evil. Realizowany przez niego obraz opiera się na kultowej serii gier z gatunku survival horror, jednak nie adaptuje bezpośrednio żadnej z nich.

Reżyser potwierdził, że akcja filmu rozgrywa się w świecie z gry komputerowej "Resident Evil 2". Produkcja rebootu już się rozpoczęła, a ekipa zdjęciowa znajduje się w Pradze.

Wypowiadając się w wywiadzie dla Fangorii na temat swoich nadchodzących projektów, reżyser wyjaśnił:

Nie opowiadam historii Leona. […] Nie używam żadnej z postaci z gier. Opowiadam moją historię, która istnieje w świecie "Resident Evil 2". Możesz grać w dwójkę i nigdy nie wiedzieć, że wydarzenia z mojej historii dzieją się właśnie tam, ale tak jest.

Cregger za swoją pracę za kamerą otrzymać ma wynagrodzenie w kwocie aż 20 milionów dolarów. Napisał on także scenariusz we współpracy z Shayem Hattenem, scenarzystą Armii umarłych i Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka. W obsadzie filmu Cregger znajdują się na razie Austin Abrams i Paul Walter Hauser.

Resident Evil trafić do kin ma 18 września 2026 roku.

Cregger ostatnio wyreżyserował horror Zniknięcia, który odniósł sukces i prawdopodobnie doczeka się prequela.

