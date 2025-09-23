Pierwsza zapowiedź "The Bride" od Maggie Gyllenhaal 0

Warner Bros. Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun nowego filmu w reżyserii Maggie Gyllenhaal – The Bride. Obraz ten ma budżet sięgający 100 milionów dolarów i jest określany jako gotycki, półmuzyczny projekt z najwyższej półki.

Wczytywanie... kadr z filmu "The Bride"

Samotny potwór Frankenstein (Christian Bale) podróżuje do Chicago lat 30., aby poprosić przełomową naukowczyni, doktor Euphroniousa (Annette Bening), aby stworzyła dla niego towarzyszkę życia. Oboje reanimują zamordowaną młodą kobietę i tak rodzi się tytułowa Panna Młoda (Jessie Buckley). To, co się z tego dzieje, wykracza poza to, co każde z nich sobie wyobrażało: Morderstwo! Posiadanie! Dziki i radykalny ruch kulturowy! I wyjęci spod prawa kochankowie w dzikim i wybuchowym romansie. Projekt ten jest swego rodzaju remakiem Narzeczonej Frankensteina z 1935 roku.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Penelope Cruz, Jake Gyllenhaal i Peter Sarsgaard również znajdują się w obsadzie. Maggie Gyllenhaal reżyseruje na podstawie własnego scenariusza i produkuje wraz z Emmą Tillinger Koskoff, Talią Kleinhendler i Osnatem Handelsmanem Kerenem. To jej drugi reżyserski projekt po dramacie psychologicznym Córka z 2021 roku.

The Bride trafi do kin 4 marca 2026 roku.

Jak Wasze wrażenia po pierwszej zapowiedzi? Film ma szansę n globalny sukces czy trafi raczej do konkretnej grupy odbiorców?

Źrodło: Warner Bros.