Pennywise powraca w przerażającym nowym zwiastunie serialu HBO "To: Witajcie w Derry" 0

HBO prezentuje drugi zwiastun oczekiwanego serialu ze świata stworzonego przez Stephena Kinga. Mowa oczywiście o produkcji To: Witajcie w Derry.

Wczytywanie... kadr z serialu "To: Witajcie w Derry"

Oparty na powieści Stephena Kinga z 1986 roku, serial służy jako prequel do To z 2017 roku i To: Rozdział 2 z 2019 roku, z których oba zostały wyreżyserowane przez Andy'ego Muschiettiego, który stanął również za kamerą kilku odcinków. Twórcy serialu to wspomniany Andy, Barbara Muschietti i Jason Fuchs.

Do roli klauna Pennywise’a powraca doskonały Bill Skarsgård. Akcja serialu rozgrywa się w 1962 roku i opiera się na interludiach zawartych w książce Kinga. Jest to okres przed zapadnięciem Pennywise’a w stan hibernacji i jego ponownym pojawieniem się w latach 80.

Produkcja przybliży nam genezę klauna Pennywise’a, a także skupi się na początku 27-letniej klątwy, która nawiedza Derry, małe miasteczko w stanie Maine. Główni bohaterowie to czworo przyjaciół, którzy wyruszą na poszukiwanie swojego kolegi zaginionego w tajemniczych okolicznościach.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Oprócz Skarsgårda w obsadzie serialu znaleźli się m.in. Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe i Rudy Mancuso.

Polska premiera serialu na HBO Max już 27 października, dzień po amerykańskim debiucie. Na pierwszy sezon składa się osiem odcinków.

Źrodło: HBO Max Polska